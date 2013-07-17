版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 07:07 BJT

美股业绩：IBM上调全年财测，第二季营收下降但获利超出预期

路透7月17日 - 全球最大的科技服务公司IBM 得益于削减成本，上调了全年财测，而且宣布第二季获利好于预期。

该公司股价在盘后交易中上涨近3%。

IBM周三表示，扣除10亿美元与裁员相关的重组费用后，将非按照公认会计原则(GAAP)计算的全年每股盈余(EPS)预估从16.70美元至少上调至16.90美元。

IBM称，全年GAAP稀释后EPS至少为15.08美元。

IBM称，扣除10亿美元的重组费用后，第二季非GAAP获利增长3%至43亿美元，相当于每股3.91美元，高于去年同期的3.51美元及汤森路透I/B/E/S访问的分析师所预估的3.77美元。

第二季按GAAP计算的EPS为2.91美元，下降了13%；净利为32亿美元，下滑17%。

第二季营收降3%至249亿美元，低于分析师平均预估的254亿美元。

IBM亦称，其原本所预计的EPS“在下半年大幅增长”，在2013年底前“可能将无法实现”。

几家券商在过去几周下调了IBM的目标股价，因对其营收增长情况感到担忧，而且近来IBM的竞争对手甲骨文 和埃森哲 表现较为疲弱。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐