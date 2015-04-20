美股业绩：IBM会计年度首季营收连跌第12个季度，股价盘后小跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月20日 - 全球最大科技服务公司－国际商业机器(IBM) 周一公布首季营收下滑约12%，因该公司继续剥离无利可图的业务，集中精力主攻云服务等高收益业务。
IBM公布业绩后，盘后股价小跌至165.71美元。
这是IBM连续第12个季度出现营收下滑，因公司三年来一直致力于放弃低端服务器、半导体等低效益的业务，集中精力主攻安全软件和云服务等高收益业务。公司还受到美元升值的困扰。
IBM还表示，现预计美元升值对全年业绩的影响为7%，之前预计为5-6%。
截至3月31日该季，IBM净利小跌至23.3亿美元，上年同期为23.8亿美元。
但每股收益增至2.35美元，上年同期为2.29美元，因首季在外流通股减少。
经调整IBM首季每股收益为2.91美元。
首季营收由222亿美元降至196亿美元。
分析师预估均值为每股盈利2.80美元，营收为196.4亿美元。
IBM周一在纽约市场收盘报166.16美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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