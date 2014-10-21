《分析》IBM想要在云时代脱胎换骨，恐怕并非易事

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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“并不是他们作出了很多错误选择”，S&P Capital IQ的Scott Kessler称。
“只是他们规模太大，在一条路上走了太久，以至于即使他们做了一些正确的投资或并购决议，在很多情况下显得微不足道，也来的太迟。”
分析师称，未来存储部门的重点将是拆分。
公司还被批评牺牲投资新技术进行回购。IBM今年前九个月花费135亿美元进行回购，比净利高一倍多。
图表：IMB长期营收和回购：link.reuters.com/dab33w
"公司一直用现金回购股票，以提高每股盈余，但这严重弱化资产负债表，而后者通常是公司真实实力的反映，"Kessler称。
第三季财报令人失望，也动摇投资者对执行长Rometty的耐心。Rometty在1981年加入IBM，最近在财富杂志的视频采访中提出一些建议，例如“千万不要以产品给自己定位”，以及“千万不要抱着过去不放”。
事实证明，这些理想在IBM实现起来很难。
“没有达到期望，财报让市场失望时，她的压力大增，不过她卖掉了微电子业务，给自己争取更多时间，”Enderle Group首席分析师Rob Enderle称。
“市场现在和十年前大不相同。她勉力调整适应移动和云业务大量增长的市场。”他称。(完) (编译 郑茵/王丽鑫；审校 张涛/田建华)
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