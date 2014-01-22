IBM第四季营收再度不及预期 因中国市场需求降温

路透1月21日 -全球最大的科技服务公司IBM(IBM.N)公布第四季营收连续第四个季度不及预期，因中国等新兴市场对服务器(伺服器)和存储设备的需求下滑。

IBM股价在盘后交易中大跌3.5%至181.68美元。

公司执行长Ginni Rometty及其管理团队将放弃2013年的个人年度激励薪酬，因IBM未能提升营收。中国国有企业减少IT支出带来的冲击尤为明显，因这块业务在IBM的营收中占据很大比重。

中国业务在IBM整体营收中约占5%的比重，其中大约40%来自硬件销售。公司管理人士称，中国经济难以解读。由习近平领导的新一届政府正在推进重大结构性改革，对国有企业带来巨大影响。

“中国正经历非常重大的经济改革，”IBM财务长Martin Schroeder对分析师表示。“尽管(中国)已经放缓，但我们不认为这个机会已消失了。”

IBM正在扩大利润较高的软件及云计算服务领域,因其硬件事业不振。数年来IBM是大型企业和政府机构的首选科技基础设施供应商。

IBM包括服务器和储存产品在内的硬件业务营收连续第九季下滑，因更多企业从传统基础设施转至云服务。

消息人士表示，IBM和中国联想恢复讨论IBM低阶服务器部门的出售事宜，不过高层主管周二并未提及此事。

一些分析师表示，美国政府在新兴国家的监听刺探引发的强烈反应，导致对IBM的需求急降。亚太营收下滑16%；同期来自巴西、俄罗斯、印度和中国的营收也减少了14%。

“他们的增长市场没有取得成长，”Forrester分析师Andrew Bartels说。“之前他们在这些新兴市场硬件销售成绩非常不错，但如今这些市场表现不太好，而且他们在这些市场中面临着竞争。”

IBM预计，2014年经调整的全年获利将超过分析师预估，并确认2015年的目标是每股营业利润至少20美元。一些分析师表示，他们认为IBM需要大幅提高非硬件业务营收才能达到目标。

Edward Jones分析师Josh Olson对路透表示，该公司需要在软件和服务领域有良好表现才能实现目标，因预计硬件业务不会对2014年的获利做出贡献。

“按正常税率计算，要实现每股盈余18美元的目标，上述情况使其没有太大的失误空间，”他说。

**营收下降**

截至12月31日的第四季总营收降5%至277亿美元，不及汤森路透I/B/E/S分析师预估的282.5亿美元。

“考虑到公司全年整体表现，我们高层团队和我已建议放弃2013年个人年度激励薪酬，”执行长Rometty在一份声明中称。2013年，她的基本薪资为150万美元，年度激励薪酬目标为400万美元。

包括服务器(伺服器)和存储业务的IBM系统和科技分支营收下跌26.1%，至42.6亿美元。公司最大业务部门--全球科技服务的营收下降3.6%，至99.2亿美元。

软件营收是唯一的亮点，该季增长2.8%至81.4亿美元。

IBM与甲骨文(ORCL.N)和思爱普(SAPG.DE)等同行竞相满足日益增长的网络软件产品需求，也就是所谓的云计算产品。

转向云计算，公司可使用由科技公司提供的网络软件及利用远程数据中心来替代庞大服务器，藉以削减成本。

据研究公司Gartner称，全球云服务市场去年增长近20%至约1,310亿美元。IBM Markets Intelligence估计该市场到2020年规模可高达2,000亿美元。

第四季净利上升至62亿美元，每股盈余(EPS)为5.73美元，上年同期分别为58亿美元和5.13美元。

第四季经调整的EPS为6.13美元，高于分析师预期的5.99美元。

IBM周二在纽约证券交易所(NYSE)收报188.43美元。自10月公布第三季业绩迄今，IBM股价累计上涨大约2%。(完)

(编译 徐文焰/李爽/戴素萍/王翔琼；审校 张涛/张明钧)

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