独家：IBM营收下滑招致投资者不满 公司急聘顾问商议对策--消息

路透纽约/波士顿4月2日 - 据知情人士透露，国际商业机器(IBM)(IBM.N)公司的一些大股东对公司连续11个季度营收下滑感到失望，他们正寻求维权股东的帮助，以便对公司进行改组，但在Bill Ackman掌管的Pershing Square和Jeffrey Ubben管理的ValueAct那里均遭拒绝。

不愿具名的知情人士称，IBM担心受到知名对冲基金维权股东的攻击，目前正与两家投行合作制定防御计划。

该公司置评表示，“IBM继续执行公司的战略--在数据分析和云计算等成长型领域进行投资，改革核心特许权，并向股东返还资本。我们在立足长远来管理公司。”

这家历史上非常有名的美国科技巨擘当前估值约1,600亿美元，正力争从一家微利硬件厂商转变为云计算软件和服务公司。

当2012年初Virginia Rometty出任执行长时，华尔街期待她能使公司实现成长。分析师称赞这位前系统工程师2002年指导IBM收购普华永道咨询部门(PricewaterhouseCoopers Coopers Consulting)时具有战略眼光。

熟悉相关事件的人士称，随着营收逐年下降，IBM的一些投资者开始对管理失去信心。去年，IBM取消了其2015年的长期运营盈利目标，目前公司股价已自2013年3月高点下跌了25%左右。

消息人士还说，一些IBM的持股者目前正试图说服有影响力的维权基金在公司获得职位，从而找到推高市值的方法。

该消息人士表示，Pershing Square和ValueAct Capital Pershing Square最近几个月都在关注IBM，但没有采取行动。Pershing Square的发言人拒绝作出评论，ValueAct没有对评论请求立即作出回应。

据其他几位消息人士，维权基金的一些担忧是：IBM股价太贵，公司结构性的问题可能难以轻易解决。IBM股价晚些时候上涨1.2%报161.09美元。

这些消息人士称，另外一个原因是，一些投资者感觉罗睿兰在目前严峻的形势中做的很好，因此她不是维权基金需要采取行动的、表现不好的执行长。

曾以大型主机闻名的IBM正将业务重点转向安全软件和云服务，但这些领域的增长还没有完全抵消其他领域的疲软。公司营收已自2011年的1,070亿美元下降至2014年的930亿美元。

IBM在2月份表示，公司的目标是到2018年云计算、大数据、安全和其他领域的年营收达到400亿美元。IBM已经从诸如呼叫中心、芯片制造等商品化IT资产方面剥离了约70亿美元的业务，同时宣布对云数据中心和瓦特森超级计算机系统进行数十亿美元的投资。

**目前没有进行磋商**

投资人和咨询顾问试图将公司推销给维权基金的例子并不罕见。在选股变得愈发有难度之际，给公司施压回购股票、剥离业务或替换执行长都颇具吸引力。

其中的两名消息人士表示，目前IBM没有和任何维权投资者进行磋商。不过，他们说IBM的顾问在教公司董事会如何应对维权投资者，以及怎样进行战略选择分析。

巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司是IBM的大股东，由于巴菲特经常站在管理层的一边，有他在，其他维权投资者不会太想参与。

“现在没有哪家公司不被维权投资者虎视眈眈地盯着，”咨询集团Hedge Fund Solutions的主管Damien Park说。他经常为大公司提供咨询。(完)

(编译/审校 王颖/秦德兴/李春喜 郑茵/杜明霞)

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