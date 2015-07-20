IBM营收连续第13季下降 股价盘后大跌约5%

路透7月20日 - 全球最大科技服务公司IBM(IBM.N)第二季营收连续第13季下降，而且低于分析师的平均预估。该公司继续剥离低利润业务影响了营收，而强势美元亦给其业绩造成压力。

IBM股价在周一盘后交易中下挫约5%。

IBM深处转型阶段，一直在出售低端服务器(伺服器)、收银机和半导体等业务，以专注于安全软件、云服务和数据分析等高成长领域。

IBM去年把x86服务器业务卖给了联想集团(0992.HK)，本月又向晶圆代工厂商格罗方德(Globalfoundries)付钱，让后者接管了亏损的半导体部门。

来自IBM旗下云与移动计算、数据分析、社交及安全软件等“战略必要”业务的营收增长20%左右，但这些新业务迄今未能弥补剥离业务所造成的营收损失。

IBM表示，预期第三季营收与第一季相同，约为196亿美元。

来自软件业务的营收较上年同期下降10%，至58亿美元。

来自外包等全球科技服务的营收减少10%，因客户的自主IT支出疲弱。

“在整个IT行业，传统软件与服务仍然承压。我们相信，对于那些渴望成长的传统科技巨头来说，并购仍然是恢复成长的唯一一线希望，”FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives表示。

在截至6月30日的第二季，IBM营收降至208.1亿美元，上年同期为240.5亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为209.5亿美元。

强势美元亦损及IBM的第二季业绩，它的逾半营收来自海外。IBM表示，预期下半年汇率的影响将略微增强。

第二季合并净利降至34.5亿美元，合每股3.50美元。上年同期分别为41.4亿和4.12美元。

不计特殊项目，IBM的每股获利为3.84美元，高于分析师平均预期的3.78美元。

截至周一收盘价173.22美元，IBM股价今年迄今上涨了8%左右。(完)

(编译 张涛；审校 王丽鑫/张荻)

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