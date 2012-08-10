IBM有意收购RIM企业部门--报导

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透8月10日电---彭博周五引述两位未具名人士称,国际商业机器(IBM)(IBM.N)考虑收购黑莓机制造商Research In Motion(RIM)RIM.TO的企业部门.
其中一位消息人士称,IBM就收购事宜与RIM进行了"非正式接洽".RIM的企业部门负责运营支援黑莓机电邮及讯息服务的伺服器(服务器).报导称双方目前并没有进行协商.
彭博报导,RIM尚未接获任何有关收购其电话业务或整体收购的要约.
RIM不愿对路透置评,目前亦未能与IBM取得联系.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
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