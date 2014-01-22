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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 01:19 BJT

企业并购：富士通有意收购IBM的低端服务器业务--华尔街日报

路透1月22日 - 华尔街日报周三援引知情人士报道称，日本富士通集团 正考虑收购IBM 的低端服务器业务。

富士通和IBM均拒绝置评。

近期有报道称，联想集团 和戴尔电脑是IBM旗下x86服务器业务的潜在买家。

由于价格上的分歧，去年联想未能就收购该项业务与IBM达成协议。(完)
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