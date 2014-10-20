IBM分拆亏损的半导体部门 交给Globalfoundries管理--WSJ

2011年10月24日在特拉维夫附近的IBM办公楼拍到的IBM标识。 REUTERS/Nir Elias

路透10月19日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士称，IBM(IBM.N)已同意分拆其亏损的半导体部门，将其交给芯片代工商Globalfoundries管理。

华尔街日报称，IBM因脱手该芯片部门，而将向Globalfoundries支付15亿美元。

由于不在美国企业的上班时间，不能立即联系上IBM和Globalfoundries的代表进行置评。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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