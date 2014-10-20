IBM分拆亏损的半导体部门 交给Globalfoundries管理--WSJ

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透10月19日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士称，IBM(IBM.N)已同意分拆其亏损的半导体部门，将其交给芯片代工商Globalfoundries管理。
华尔街日报称，IBM因脱手该芯片部门，而将向Globalfoundries支付15亿美元。
由于不在美国企业的上班时间，不能立即联系上IBM和Globalfoundries的代表进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。