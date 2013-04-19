IBM就出售低端服务器业务正与联想谈判--CRN网站

（更正）欧洲央行首席经济学家称谈论进一步削减购债还为时过早--CNBC
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透4月18日 - 科技新闻网站CRN周四引述知情人士报导称，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)正与联想集团(0992.HK)进行协商，欲出售x86服务器硬件业务给联想。
CRN援引一行业高阶管理人士称，IBM希望交易价值介于50-60亿美元。该业务负责出售传统上支持大型企业数据中心的低端服务器。
在业绩电话会议上当被问及CRN上述报导时，IBM财务长洛克里奇(Mark Loughridge)表示，公司将不会对传言置评。
尚不能联系到联想就此报导置评。(完)
(编译 王兴亚; 审校 程琳)
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路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。