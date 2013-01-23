IBM全年财测点燃企业科技支出改善的希望

* 第四季营收293亿美元,华尔街预估为290.5亿美元

* 第四季EPS为5.39美元,预估为5.25美元

* 公司预期2013年EPS至少为16.70美元

* 股价升逾4%

路透1月22日 - 全球最大的科技服务公司IBM (IBM.N)对2013年的财测优于市场预期,公司此前公布的第四季业绩亦击败预估,暗示市场对企业推迟科技支出的忧虑可能有些过度.

此前市场普遍预期企业12月会延缓IT采购,部分原因是担心美国跌落"财政悬崖".如果国会当时未能达成协议躲开悬崖,将引发自动加税和节支,疲弱的美国经济或因此陷入衰退.

IBM周二表示,计划2013年实现至少16.70美元的每股盈余(ESP),高于分析师普遍预期的16.57美元.

该公司季度净利增加10%至61亿美元,合每股盈余5.39美元,高于上年同期的4.71美元.营收则减少1%至293亿美元.

汤森路透I/B/E/S显示,分析师此前预计该公司净利为59.5亿美元,合每股盈余5.25美元.营收预估则为290.5亿美元.

IBM公司2012年在巴西、印度、俄罗斯和中国的营收增加了7%,经汇率因素调整后为增长12%.第四季在这些地区的营收增加了11%.

一些分析师称,IBM的业绩是显示企业技术支出改善的一个迹象.

"业绩比大家预期的要好,"ISI Group的分析师Brian Marshall说.

"实际上每个部门的表现都比大家预期的要好一点.这支撑了至少从科技业角度看,情况在好转的事实."

研究机构Forrester Research的分析师Andrew Bartels称,"我们原本预期很多公司会控制支出,直到财政悬崖问题明朗后."

"鉴于第四季存在财政悬崖影响这一事实,这样的业绩是个正面讯号,暗示科技服务业未来几个月将有更好的表现."

但Sterne Agee的分析师Shaw Wu认为,成功似乎只属于IBM,而不是整个行业.

"财报显示,IBM的优势和商业模式--垂直整合硬件和软件--很难复制,"他说.

过去十年间,IBM已将业务重心从科技产品转至利润更高的软件和服务.

"IBM在这个领域的时间最长,客户已经非常习惯用他们的服务.他们的产品和品牌更响亮."

IBM股价周二在纽约证交所收报196.08美元,盘后交易中劲扬逾4%至204.36美元.(完)

(编译 梁睿雪/白云; 审校 程琳/张荻)

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