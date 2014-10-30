IBM携手Twitter提供商业数据分析服务

路透华盛顿10月29日 - IBM(IBM.N)周三宣布与Twitter(TWTR.N)合作，利用从全球Twitter信息中收集的数据，协助企业进行决策。

IBM将协助企业预测市场趋势，以及产品与品牌的消费者人气，并将训练一万名员工，就如何最好地利用Twitter提供企业顾问服务。

IBM执行长罗睿兰试图将IBM这家百年企业的运营重心，从硬件商品转移到更高价值的云服务与数据分析产品。

“我们从这项合作中看到老牌科技公司与新兴科技公司的结盟。这是IBM过去几个月宣布的第二项此类协议。他们明白自己并没有所有的答案，其他许多公司能提供可以配合得当的资产，”纽约S&P Capital IQ分析师Scott Kessler表示。

如今企业客户可以依据地理、公共传记讯息以及Twitter上的情绪表现来筛选资料。

尽管目前市面上也有其他企业数据分析软件，Twitter希望透过与IBM各个已然成熟的业务部门的合作，能够吸引更多客户。

IBM计划提供Twitter的数据做为其分析服务的一部分，此项服务系透过包括感知运算在内的云端运算进行传送。

软件开发商也将能在利用IBM提供的Bluemix与“华生开发云”(Watson Developer Cloud)进行研发的应用程式中，使用Twitter的数据。

IBM股价周三收跌0.09%，报163.46美元；Twitter收盘大跌3.9%至42.08美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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