IBM将把英国数据中心数量提高两倍 科技产业无惧脱欧担忧

路透伦敦11月22日 - IBM(IBM.N)周二宣布，将把英国云数据中心的数量提高两倍，在英国公投脱欧后，加入Facebook和谷歌向英国投资的行列。

IBM表示，将(在英国)新建四个数据中心，以满足企业和公共部门客户的需求。这些客户愈发在云端存储数据和管理业务。

IBM欧洲云服务负责人Sebastian Krause表示，投资反映出英国经济的力道，以及云计算方面机会有多大。

“英国客户真正了解云服务在推动创新、让业务模式更灵活、让决策更具洞察力、提供更好的客户服务方面的能力，”他接受采访时说。

他指出，IBM在英国6月脱欧公投前就曾评估其在英国的云计算能力，但认为没有理由因英国脱欧就改变计划。

“大家都认为，英国经济会继续保持非常强劲的势头，不论有没有退欧，都存在巨大机会，”他说。

面对英国与欧盟未来关系的不确定性，英国对技术和人才资源的热情，尤其是该国从整个欧盟吸引人才的能力，科技企业的老板们一直在权衡利弊。

包括谷歌(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)在内的企业已经认为利大于弊，但他们强调吸引最佳人才的重要性。

IBM称，其在英国的数据中心将由两个增至六个，以便为TUI旗下的旅游集团Thomson、零售商Boots和Dixons Carphone、National Grid等客户以及政府提供服务。该公司没有披露投资规模。

英国退欧还引发了有关英国今后遵守欧洲数据保护规定的不确定性。相关规定近期有所调整。

但Krause称，IBM对英国退欧后的任何情形已“准备充分”，公司在欧洲大陆有10个数据中心，如果英国今后不使用欧洲的标准，那么这些数据中心也可以使用。(完)