IBM将把英国数据中心数量提高两倍 科技产业无惧脱欧担忧

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月22日 - IBM(IBM.N)周二宣布，将把英国云数据中心的数量提高两倍，在英国公投脱欧后，加入Facebook和谷歌向英国投资的行列。
IBM表示，将(在英国)新建四个数据中心，以满足企业和公共部门客户的需求。这些客户愈发在云端存储数据和管理业务。
IBM欧洲云服务负责人Sebastian Krause表示，投资反映出英国经济的力道，以及云计算方面机会有多大。
“英国客户真正了解云服务在推动创新、让业务模式更灵活、让决策更具洞察力、提供更好的客户服务方面的能力，”他接受采访时说。
他指出，IBM在英国6月脱欧公投前就曾评估其在英国的云计算能力，但认为没有理由因英国脱欧就改变计划。
“大家都认为，英国经济会继续保持非常强劲的势头，不论有没有退欧，都存在巨大机会，”他说。
面对英国与欧盟未来关系的不确定性，英国对技术和人才资源的热情，尤其是该国从整个欧盟吸引人才的能力，科技企业的老板们一直在权衡利弊。
包括谷歌(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)在内的企业已经认为利大于弊，但他们强调吸引最佳人才的重要性。
IBM称，其在英国的数据中心将由两个增至六个，以便为TUI旗下的旅游集团Thomson、零售商Boots和Dixons Carphone、National Grid等客户以及政府提供服务。该公司没有披露投资规模。
英国退欧还引发了有关英国今后遵守欧洲数据保护规定的不确定性。相关规定近期有所调整。
但Krause称，IBM对英国退欧后的任何情形已“准备充分”，公司在欧洲大陆有10个数据中心，如果英国今后不使用欧洲的标准，那么这些数据中心也可以使用。(完)
(编译 杜明霞/侯雪苹；审校 戴素萍/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。