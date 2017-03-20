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投资资讯 | 2017年 3月 20日 星期一 08:08 BJT

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务

路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)(IBM.N)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。

IBM称，双方将通过新成立的合资企业Wanda Cloud Company，在中国提供IBM云端基建及平台服务(IaaS及PaaS)。

IBM一位发言人表示，新合资企业将负责IBM云平台在中国的分销、构建和运营。

研究公司Canalys预计，到2020年全球云计算市场规模将达到1,350亿美元。(完)

(编译 孙国玉；审校 龚芳)

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