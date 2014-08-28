IBM发布大数据计算服务 或可加速科研突破

路透华盛顿8月27日(记者 Marina Lopes) - IBM周三发布了一个可迅速在海量数据中识别相关模式的计算机系统。IBM称这将加快实现科学和医疗研究领域的突破。

IBM在声明中表示，这款名为Watson Discovery Advisor的计算机系统可以理解化合物的相互作用及人类语言，并可直观地标出数据的相关性。

IBM将通过云方式提供服务。一些研究人员和科学家已经使用该系统筛选每天发布的科学论文。

强生公司(JNJ.N)正在教授该系统阅读并理解在期刊上发布的临床试验结果，以加速对药物有效性的研究。

法国制药公司赛诺菲(SASY.PA)则利用Watson鉴别现有药物的其他用途。

调查人员、贝勒医学院(Baylor College ofMedicine)教授Olivier Lichtarge博士表示：“平均而言，一名科学家一天的阅读量介于1-5份研究报告之间。”

他用Watson系统可自动分析7万篇有关某特定蛋白质的文章，而这一阅读量在不使用Watson系统的情况下需要他将近38年才能读完。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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