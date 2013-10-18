业绩下滑引发IBM成长型市场部门人事调整

* 成长型市场部门主管Bramante被换--消息

* 至少八家券商下调IBM股价目标

* 股价一度重挫达7%

路透10月17日 - 知情人士透露，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)成长型市场部门主管James Bramante已被委派其他职务。此前第三季财报显示IBM在中国硬件销售意外大减，打压其股价周四一度挫跌7%。

上述消息最先在IBM周三与分析师召开的电话会议上传出。会上首席财务官Mark Loughridge称，销售主管Bruno Di Leo将接管成长型市场部门。

“他们知道该怎么做，”Loughridge在会上提及Di Leo与他的团队时称，“本来就是他们帮助成立了这个部门。”

IBM拒绝对报导置评，前述消息人士未说明Bramante将被委任什么新职务。

目前正值外界担忧，IBM难以通过新兴市场业务来维持增长。该公司现正稳步进驻软件与云计算等利润较高的业务。

该公布公布第三季营收下滑4%，为连续第六个季度下滑，降幅大于预期。

主要是因为整体硬件营收降低17%。今年以来硬件业务获利减少了10亿美元。

至少有八家券商降低了IBM的股价目标，最多的下调了9.5%，最新估值从160至220美元不等。UBS Investment Research分析师将该股评级从“买入”调降至“中性”。

这份令人失望的季度财报，对处于上任第一年的董事长兼执行长Ginni Rometty造成新的打击。自她上任以来，连同周四的跌幅在内，IBM股价已跌去15%，而同期标普500指数则是上涨18%。

瑞银集团(UBS)的分析师在一份给客户的报告中指出，“我们担心未来的获利能力。IBM过去在计算技术的多个发展阶段都取得了成功，但我们认为执行问题以及疲弱的IT支出环境将抑制潜在的营收增长。”

Loughridge认为营收下滑主要原因在于中国市场。中国占IBM业务的5%左右，其中约有40%业务在于硬件方面。他称，11月十八届三中全会召开前夕，中国正在研究全国经济改革计划，而这抑制了销售。

但他也承认，约有一半的降幅是由“执行”问题造成，并指出任命Leo是为了解决“领导差异”。

IBM股价周四触及172.57美元的两年低位后，在纽交所终场收低6.4%，报174.83美元。这是该股自4月19日以来的最大单日跌幅，4月19日的下跌也是由营收逊于预期所引发。

IBM重申了全年的获利展望，但分析师质疑该公司将未完成服务项目转化为营收的能力。IBM的营收已连跌六个季度。

摩根大通分析师在报告中称，“软件一直是IBM的增长引擎，也是投资者持有该股的关键原因之一。但现在看来这个引擎可能已经熄火，无法再跑赢整个软件市场。”(完)

(编译 隋芬; 审校 石冠兰)

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