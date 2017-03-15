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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 08:49 BJT

上海中期：中国IC合约空方大幅增仓，后期或有回调风险

以下内容节选自3月15日的《期货日报》：

周二股指期指市场未能延续周一强势，整体呈现振荡下行态势，IH1703合约疑现乌龙指，盘中跌幅近9%，成交35手。从对应的现货指数来看，沪深300、上证50和中证500指数昨日跌幅分别为0.04%、0.00%和0.22%。对应的IF、IH和IC合约跌幅分别为0.20%、0.19%和0.23%，期指跌幅略高于现货指数，三组期指的4月合约贴水幅度为分别为1.01%、0.50%和1.73%，贴水幅度较上周有明显收敛，表明市场对后市较为乐观。

整体来看，三组期指周二成交量和持仓量大幅下降，市场对沪深300指数后市有分歧，同时，IC指数前20名席位的持仓量和空头大幅增仓，后期或有回调风险。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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