上海中期：中国IC合约空方大幅增仓，后期或有回调风险

周二股指期指市场未能延续周一强势，整体呈现振荡下行态势，IH1703合约疑现乌龙指，盘中跌幅近9%，成交35手。从对应的现货指数来看，沪深300、上证50和中证500指数昨日跌幅分别为0.04%、0.00%和0.22%。对应的IF、IH和IC合约跌幅分别为0.20%、0.19%和0.23%，期指跌幅略高于现货指数，三组期指的4月合约贴水幅度为分别为1.01%、0.50%和1.73%，贴水幅度较上周有明显收敛，表明市场对后市较为乐观。