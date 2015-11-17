美国中情局局长警告称“伊斯兰国”可能准备再次发动袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月16日 - 美国中央情报局局长布伦南（John Brennan）周一警告称，“伊斯兰国”宣布负责的巴黎恐怖袭击不是“一次性事件”，武装分子可能准备好发动类似的袭击。

“我们的许多欧洲伙伴正面临严峻考验，因为很多人曾前往叙利亚和伊拉克然后回到欧洲，因此监控和调查这些人的能力受到考验，”布伦南在华盛顿一个政策机构说道。

布伦南指出，美国情报部门尚未确认“伊斯兰国”是巴黎恐怖袭击的幕后黑手。但他表示，巴黎恐怖袭击和疑似遭到炸弹袭击而坠毁埃及的俄罗斯飞机存在“伊斯兰国”的“痕迹”。

他指出，“伊斯兰国”似乎组建了外部行动分支，可能已经准备好再次发动袭击。

“我预计这不是‘伊斯兰国’唯一的行动，”布伦南说道。“欧洲和其它地方的情报机构正在紧张工作，看他们还能发现什么。”

布伦南认为，巴黎恐怖袭击的细致筹划时间长达数月，“从而确保他们拥有行动人员、武器、爆炸物和自杀式腰带。”

布伦南表示，美国情报界对巴黎恐怖袭击并不感到意外，曾对“伊斯兰国”计划在中东以外发动袭击提出过“战略警告”，而且特别关注的就是欧洲。

“我当然不会认为这（巴黎恐怖袭击）是一次性事件。”（完）