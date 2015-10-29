投资大亨伊坎持股AIG 发声要求分拆公司

路透10月28日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周三呼吁美国国际集团(AIG)(AIG.N)分拆，把这家规模780亿美元的保险商当做今年一场重大维权活动的目标。

在这项提议对外发布后，AIG股价放量跳涨将近5%。伊坎说这项提议有对冲基金经理John Paulson的支持。

知情人士称，约两周前，伊坎提醒AIG称他正在买进该公司股份并将公布一封信。消息人士还说AIG聘请外部顾问协助解决伊坎的行动，显示双方可能摩拳擦掌准备一战。

伊坎的押注显示，顶级维权股东是多么地以大企业为目标，没有一家美国企业管理团队可免于被他们指手画脚。

伊坎周三公布一封信，建议执行长Peter Hancock将AIG的寿险及抵押贷款保险部门分拆上市。伊坎说，此举将可返还更多现金给股东，并且有助于AIG摆脱监管负担。

AIG股价收涨约4.9%至63.89美元。持有AIG 1.1%股权的Paulson在伊坎的信中称，AIG股价可升至100美元以上。

伊坎的监管考量指的是2010年美国金融改革即多德弗兰克法案的内容。该法案要求，美联储负责监管所有资产超过500亿美元的银行，以及一些特定的非银行实体。

被贴上非银行类“具有系统重要性金融机构(SIFI)”标签的四家美国公司是加强监管的对象，并将受美联储监督，他们是AIG、GE Capital、美国保德信金融集团以及美国大都会人寿保险公司(MET.N)。

一些分析师称，AIG将难以摆脱这种监管，这种强化监管还要求提高资本缓冲。

通用电气(GE.N)今年宣布剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的很大部分业务，一定程度上是为了避免被贴上非银行类SIFI标签。

伊坎在写给AIG的信件中表示，独立企业规模小到足以避开这种分类。他还表示，AGI应开始“亟需的”成本削减，以更好地参加竞争。

Hancock在一份声明稿表示，AIG保持与所有股东对话，“并欢迎他们提供反馈及意见。”据知情人士，AIG在周一财报电话会议前，料不会有进一步评论。

伊坎未透露其持股规模，他表示包括Paulson等几位大股东感到挫败，并支持分拆AIG。过去伊坎的提议曾使得苹果(AAPL.O)、eBay(EBAY.O)和Chesapeake Energy(CHK.N)等企业不得不做出改变。

Paulson在伊坎的信中称，AIG在分拆寿险等部门为独立公司的行动确实落后。

部分分析师对分拆前景表达了质疑，认为要分拆AIG这种规模的公司，不但复杂可能还需要破坏性重组。

“不要误以为可以很快或很容易完成这样的分拆，因为还得考虑该公司受到大量监管及...负有诸多企业责任。”RBC资本市场分析师Mark Swelle在研究报告说。(完)