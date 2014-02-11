投资大亨伊坎放弃要求苹果扩大股票回购提案

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透2月10日 - 投资大亨伊坎(CarlIcahn)先前呼吁苹果(AAPL.O)扩大股票回购，但如今有所退让，称原因在于苹果近期的回购行动，以及一深具影响力的代理人顾问呼吁反对他的提案。
伊坎周一在致苹果股东的信函中写道，他撤回要求苹果扩大股票回购500亿美元的不具约束力提案，“特别是当该公司已经如此接近完成我们要求的回购目标”。
苹果股价收盘周一上涨1.8%至528.99美元。
多月以来伊坎一直要求苹果将股票回购规模再扩大500亿美元。周日时，Institutional ShareholderServices Inc建议股东投票反对伊坎的不具约束力提案，称这项提案过度干涉公司的资金运用。
代理人顾问公司Egan-Jones也建议投票反对伊坎的计画；伊坎的提案原本要在苹果2月28日股东会上进行投票。(完)
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