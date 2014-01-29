投资大亨伊坎大买5亿美元苹果股票

路透1月28日 - 对冲基金富豪伊坎(Carl Icahn)表示，他周二又买了5亿美元的苹果(AAPL.O)股票，展现出他对这家iPhone制造商的信心，尽管苹果提出的本季营收预估令人失望。

伊坎在不到一周时间内三度出手买进苹果股票，使其手中持有苹果股票总值超过40亿美元。该讯息是通过他的Twitter帐户发布，当时苹果股价因为前一日公布的季度报告而下跌约8%，苹果季度财报令华尔街再度对趋于成熟的智能手机市场感到忧心。

伊坎接受路透电话访问时表示，苹果股价下跌让他有增加持仓的“大好机会”。

伊坎表示，“苹果股价非常便宜，市盈率(本益比)仅六至七倍。这又不是说我们买进的股票市盈率高达100倍。”

伊坎自周三开始每买进苹果股票就会在Twitter上发步消息，上周三他公布买进5亿美元，使其持仓达30亿美元，周四又再度加码。

他周二在Twitter上表示，“刚刚买进5亿多美元的苹果股票。我买苹果股票好像是跟公司股票回购计画亦步亦趋，但我希望他们能够在这场竞赛中胜出。”

**游说股票回购**

伊坎公开倡言要求苹果将更多现金返还给股东，同时已经提议要求公司通过股票回购返还股东500亿美元。

伊坎向路透表示，苹果管理层“似乎经营有方，但这是个财务问题”，他称该公司应该扩大股票回购计画。

苹果则称已经提出产业史上最大规模的返还资本计画。该公司周一称，12月当季通过派发股息及股票回购已向投资人返还77亿美元现金，累计返还股东资金规模已超过430亿美元，而其总体返还资金计画规模为1,000亿美元。

除了股票回购计画，伊坎称他认为投资人低估了苹果执行长库克(Tim Cook)所释出的讯息；库克称今年将会推出全新类型的产品。

“我认为该产品将会比人们预期的还要轰动，”伊坎表示。“他们已经有四年时间未能推出震撼市场的产品，上一个震撼市场的产品是iPad。不要忘了苹果的信众甚多。”

伊坎发布Twitter讯息后，苹果股价收盘仍下跌7.99%至506.50美元。

苹果周一公布财报后，至少有14家券商调降了苹果的股价目标，反映市场趋于饱和导致高阶手机销售难度提高的疑虑。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉/徐文焰)

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