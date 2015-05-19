维权投资者伊坎称苹果股价仍被严重低估 应达到240美元

路透5月18日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周一表示，苹果(AAPL.O)股价“仍严重低估”，股价应达到240美元，这几乎是当前价格的两倍。

在致苹果执行长库克的公开信中，伊坎呼吁该公司进行更大规模的股票回购，再次回到这位维权投资者力促苹果提高股东回报的长期主题。

苹果股价周一收升1.1%至130.19美元。自去年10月伊坎首次提出苹果股价被低估以来，该股已涨逾25%。

伊坎及其他维权投资者施压后，苹果在4月将股票回购计划规模从去年宣布的900亿美元提高至1,400亿美元，季度派息提高11%至每股0.52美元。

“我们相信，大型机构投资者、华尔街分析师和新闻媒体对苹果仍有误解，”伊坎在信中写道。

伊坎位列苹果10大投资人之列，他长期以来一直敦促该公司回购更多股票并提高股息。他在2月宣称拥有约5,300万股苹果股票，目前价值在68亿美元左右。

“苹果将会进入两个新领域(明年进军电视市场以及2020年之前进入汽车市场)，而且我们认为苹果这两个领域取得主导地位，目标市场价值合计2.2万亿美元，但这似乎根本没有反映在估值当中，”伊坎写道。

苹果尚未正式承认它在研发自动驾驶电动汽车。

外界也一直预期苹果将进入电视市场，除了目前已有的Apple TV之外，将推出更广泛的产品，让用户可观看iTunes和其他节目源的节目。不过苹果很少提到这些计划。

目前尚不清楚伊坎对苹果未来产品的规划有多少了解。一名苹果的发言人未立即回应置评请求。

目前未能电话联系到伊坎置评。(完)

(编译/审校 李爽/徐文焰/白云)

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