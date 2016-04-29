投资大亨伊坎出清苹果股票 称中国影响构成风险--CNBC

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透纽约4月28日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四表示，已经抛光手中的苹果(AAPL.O)股票，称中国对该股的影响构成风险。
伊坎在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时亦表示，对于美国股市“仍然非常谨慎”，会有“最后审判日”，除非推出某种形式的财政刺激政策。
伊坎此前一直热捧苹果，大约三年前购入苹果股票，多次声称这笔投资是“不需多想”就该做的事情。截至去年底，他持有4,580万股苹果股票。
但伊坎在这次采访中表示，中国经济放缓，以及担心中国加强限制经商活动，促使他决定全部抛掉苹果股票。
“我们不再持有苹果股票。库克(Tim Cook)的工作干得很好。今天上午我打电话告诉了他上述情况，他表示有点遗憾。但是我告诉他苹果是家很棒的公司，”伊坎说，“今日的苹果与六个月前或是一年前相比较，已经不需要(股东)积极主义，因为我认为这家公司有着良好的管理，只是你可能会或多或少地担心中方(对苹果)的态度。”
中国政府可能“介入，使苹果在华销售十分困难...几乎是想怎么样就怎么样，”伊坎称。继3月份对网络发布内容、特别是对外资、实施严格规定之后，本月稍早中国当局屏蔽了苹果在华的iTunes电影和iBooks商店。
当被问及何时会重新入股苹果时，伊坎回答称，“我认为不是股价高低问题，而是涉及到我对中国所发生情况的看法。我认为从多个角度而言苹果股价都算是很便宜的。但中国因素可能是个瑕疵，我们无法视而不见。”
在电视播放对伊坎的采访时，苹果股票和道琼工业指数进一步遭抛售，苹果周四收跌3%至94.83美元。道指收跌210点。
本周，苹果股价已经累计下跌逾10%。(完)
(编译 张涛/孙国玉；审校 白云)
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