投资大亨伊坎出清苹果股票 称中国影响构成风险--CNBC

路透纽约4月28日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四表示，已经抛光手中的苹果(AAPL.O)股票，称中国对该股的影响构成风险。

伊坎在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时亦表示，对于美国股市“仍然非常谨慎”，会有“最后审判日”，除非推出某种形式的财政刺激政策。

伊坎此前一直热捧苹果，大约三年前购入苹果股票，多次声称这笔投资是“不需多想”就该做的事情。截至去年底，他持有4,580万股苹果股票。

但伊坎在这次采访中表示，中国经济放缓，以及担心中国加强限制经商活动，促使他决定全部抛掉苹果股票。

“我们不再持有苹果股票。库克(Tim Cook)的工作干得很好。今天上午我打电话告诉了他上述情况，他表示有点遗憾。但是我告诉他苹果是家很棒的公司，”伊坎说，“今日的苹果与六个月前或是一年前相比较，已经不需要(股东)积极主义，因为我认为这家公司有着良好的管理，只是你可能会或多或少地担心中方(对苹果)的态度。”

中国政府可能“介入，使苹果在华销售十分困难...几乎是想怎么样就怎么样，”伊坎称。继3月份对网络发布内容、特别是对外资、实施严格规定之后，本月稍早中国当局屏蔽了苹果在华的iTunes电影和iBooks商店。

当被问及何时会重新入股苹果时，伊坎回答称，“我认为不是股价高低问题，而是涉及到我对中国所发生情况的看法。我认为从多个角度而言苹果股价都算是很便宜的。但中国因素可能是个瑕疵，我们无法视而不见。”

在电视播放对伊坎的采访时，苹果股票和道琼工业指数进一步遭抛售，苹果周四收跌3%至94.83美元。道指收跌210点。

本周，苹果股价已经累计下跌逾10%。(完)