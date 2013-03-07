戴尔私有化交易愈加复杂 激进投资者伊坎增持股份--CNBC

路透旧金山/纽约3月6日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)已经累积持有大约1亿股的戴尔DELL.O股票，并希望该公司进行杠杆化的资本重组，这令戴尔创始人Michael Dell的私有化努力愈加复杂。

CNBC周三援引知情人士称，伊坎已经增持戴尔股份至6%。根据此前可用数据，这将使伊坎成为继Southeastern Asset Management之后的戴尔第二大股东。

报导称，伊坎希望戴尔承担至多90亿美元的债务，并向股东派发特别股息，其可能会反对戴尔的私有化交易。

戴尔股价周三收涨近1.8%，报14.32美元。

伊坎未对置评请求作出回复。

伊坎的介入通常会令企业--及其董事会--提高警惕，因为这名直言不讳的激进投资者惯于在增持目标公司股份后，就咄咄逼人地要求该公司作出改变。

Michael Dell已经敲定协议，将与私募股权公司Silver Lake和微软(MSFT.O)合作，将他在1984年一手创立的戴尔私有化。不过这宗价值244亿美元的交易遭到一些主要股东的反对，包括Southeastern Asset Management，后者认为交易严重低估了公司价值。

华尔街日报援引消息人士的话称，Southeastern已经考虑是否与另一家公司携手提出竞争性出价。

Southeastern周二要求戴尔公开账簿，暗示其可能会更加积极地反对私有化出价。

一名熟悉情况的消息人士称，私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)在寻找投资目标时也在关注戴尔的财务状况，不过目前该集团的兴趣还处在初级阶段。

黑石拒绝置评。

戴尔董事会的一个特别委员会周三稍早表示，即将进行的公司出售是股东最好的选择，尽管遭到公司最大的外部股东反对。

该委员会五个多月以来一直在分析戴尔的状况，其表示也曾研究过其他选择，例如杠杆化的资本重组、调整股息政策、出售部分业务和维持公司现有的商业计划。(完)

(编译/审校 王兴亚/徐文焰/丁琦)

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