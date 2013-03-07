戴尔私有化交易愈加复杂 激进投资者伊坎增持股份--CNBC

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透旧金山/纽约3月6日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)已经累积持有大约1亿股的戴尔DELL.O股票，并希望该公司进行杠杆化的资本重组，这令戴尔创始人Michael Dell的私有化努力愈加复杂。
CNBC周三援引知情人士称，伊坎已经增持戴尔股份至6%。根据此前可用数据，这将使伊坎成为继Southeastern Asset Management之后的戴尔第二大股东。
报导称，伊坎希望戴尔承担至多90亿美元的债务，并向股东派发特别股息，其可能会反对戴尔的私有化交易。
戴尔股价周三收涨近1.8%，报14.32美元。
伊坎未对置评请求作出回复。
伊坎的介入通常会令企业--及其董事会--提高警惕，因为这名直言不讳的激进投资者惯于在增持目标公司股份后，就咄咄逼人地要求该公司作出改变。
Michael Dell已经敲定协议，将与私募股权公司Silver Lake和微软(MSFT.O)合作，将他在1984年一手创立的戴尔私有化。不过这宗价值244亿美元的交易遭到一些主要股东的反对，包括Southeastern Asset Management，后者认为交易严重低估了公司价值。
华尔街日报援引消息人士的话称，Southeastern已经考虑是否与另一家公司携手提出竞争性出价。
Southeastern周二要求戴尔公开账簿，暗示其可能会更加积极地反对私有化出价。
一名熟悉情况的消息人士称，私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)在寻找投资目标时也在关注戴尔的财务状况，不过目前该集团的兴趣还处在初级阶段。
黑石拒绝置评。
戴尔董事会的一个特别委员会周三稍早表示，即将进行的公司出售是股东最好的选择，尽管遭到公司最大的外部股东反对。
该委员会五个多月以来一直在分析戴尔的状况，其表示也曾研究过其他选择，例如杠杆化的资本重组、调整股息政策、出售部分业务和维持公司现有的商业计划。(完)
(编译/审校 王兴亚/徐文焰/丁琦)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
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