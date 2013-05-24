伊坎寻求最高70亿美元贷款 以收购戴尔

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月23日(记者 Michelle Sierra) - 银行消息人士周四对汤森路透LPC表示，行动主义投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)已发起与银行和投资经理的对话，以寻求最高70亿美元的过桥贷款，支持他们对戴尔 的杠杆资本重组提议。
美国投资银行杰富瑞(Jefferies & Co)牵头这宗交易。
伊坎与东南资产管理公司正寻求在戴尔7月的股东投票前锁定融资。戴尔股东将就该公司CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）和银湖(Silver Lake Partners)提出的私有化方案进行投票。消息人士称，伊坎和东南资产管理公司寻求获得52-70亿美元的贷款承诺。
另一名消息人士称：“他们希望股东们知道，他们还有另一个选择。”
据悉杰富瑞已承诺提供16亿美元的过桥贷款。
承诺向该宗交易提供融资的贷款人将获得3.5%的预付费用，这是类似交易的惯例。若银湖提高自己给出的私有化报价，伊坎和东南资产管理公司还将向贷款人提供增量利润的7.5%。
消息人士称，贷款指导利率为伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码350个基点，但鉴于此事仍处于早期阶段，利率可能会变化。
杰富瑞和伊坎拒绝置评。打给东南资产管理公司和戴尔的电话亦无回复。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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