伊坎要求戴尔派发特别股息避免投票大战

路透3月7日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)要求戴尔DELL.O向股东发放157亿美元特别股息，并加入反对创始人Michael Dell将公司私有化的行列之中。

伊坎希望戴尔公司利用自有资金和举债，立即向股东每股派息9美元。他的参与通常会令公司提高警觉。

他在周四公布的致董事会的信件中称，创始人Michael Dell和私募股权投资公司Silver Lake提出的244亿美元私有化出价低估了公司价值，使股东蒙受损失，而主要使Michael Dell自己受益。

伊坎提出的每股9美元派息，其中有4.26美元要通过举债筹得，总计举债 52.5亿美元。

他表示，若加上他的公司根据折现现金流计算出的每股13.81美元的“自有”价值，股东每股将总计获得22.81美元。

这较Michael Dell提出的收购价每股13.65美元溢价67%。

伊坎在信中要求戴尔的董事会接受其提议，以避免一场“股东选票大战”。他还希望戴尔将有关收购的特别股东投票与年度股东大会合并，届时他打算提出自己的董事提名名单。

为了促使公司加快派发特别股息，伊坎承诺如果需要的话，愿意向戴尔提供32.5亿美元的过桥贷款。(完)

(编译 李春喜; 审校 许娜/高琦)

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