独家：伊坎在eBay持股接近2% 建议分拆PayPal业务

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透1月23日 - 一消息人士周四透露，维权投资者伊坎(CarlIcahn)在电子商务公司eBay(EBAY.O)的持股要高于此前的报道，接近2%。
EBay本周表示，伊坎在本月稍早时买入该公司0.82%的股份，并提出非约束性提议，建议分拆PayPal支付业务。EBay市值约为700亿美元。
关于伊坎持股规模的问题，EBay和伊坎的代表均未立即回复路透的置评请求。
伊坎在一次专访中告诉路透，他倾向于分拆而不是直接出售PayPal。“我个人认为可以分拆该业务，不用缴税。然后可能以很高的溢价出售，”伊坎说。
EBay首席执行官John Donahoe周三坚决拒绝了伊坎的提议，称公司维持现状会更好。
EBay并不是伊坎着眼的唯一一家科技公司。这位投资大亨周三表示，仅在过去两周，他又买入5亿美元苹果(AAPL.O)股票，这样他在该公司的投资就超过了30亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。