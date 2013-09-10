投资大亨伊坎放弃阻挠 戴尔私有化提案周四表决

路透9月9日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)数月来阻碍戴尔DELL.O创办人Michael Dell让公司私有化的行动在周一画上句点，为这起规模达250亿美元、创金融危机后最大私有化个案舖平道路。

伊坎是戴尔的第二大股东，他称将不再试图阻碍私有化交易，而这场与亿万富翁创办人Dell及公司董事会的战争“几乎毫无胜算”。

戴尔将在周四召开特别股东会表决私有化提案，而伊坎的退让大大提高了公司取得足够票数通过此案的可能性。

戴尔拒绝对此置评。

伊坎的举措终止了这场从3月以来上演至今的大战，主要参与战役者为Michael Dell和私募基金公司Silver Lake Partners对上伊坎及资产管理公司Southeastern Asset Management。

尽管伊坎不会采取进一步措施来阻碍私有化交易，但他在送交监管机构的信函中称仍反对私有化交易，并将转向寻求考核的权利。

戴尔股价周一收盘持平，报13.84美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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