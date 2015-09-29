专访：美国投资大亨伊坎称美联储走上“危险道路”

路透纽约9月29日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)以更加激烈的言辞批评美联储，并对超低利率可能在美国经济和金融市场引发的意外后果发出警告。

“他们不知道自己走上了一条危险的道路，”伊坎接受路透专访时说。在访问中他还表示支持特朗普(Donald Trump)竞选下任美国总统。

“天知道会发生什么。情况非常危险，甚至可能是灾难性的，”伊坎说。他对美联储自2008年底以来维持近零利率不变一直持批评态度。

美联储的宽松货币政策已经推动美国经济摆脱危机，但廉价信贷也引发了企业的举债热潮和普通投资者对高收益的追求，为了获得更高回报，投资者不惜买入垃圾债等高风险资产。

伊坎驰骋金融界多年，持有过多家公司的股权，比如RJR Nabisco、Texaco、Phillips Petroleum, Lions Gate EntertainmentLGF.N、Netflix(NFLX.O)、苹果和eBay(EBAY.O)，并推动这些公司的管理层改变战略。他表示，他对市场崩盘的可能性做好了对冲。

“我为自己的多头仓位做好了大规模对冲。所以如果你说我是空头，好吧，我就是个大空头，但我是更大的多头，”伊坎说。他也承认，尽管批评美联储的政策，但他也是那些政策的巨大受益者。

伊坎今年79岁，他重仓持有苹果(AAPL.O)股票。苹果股价过去一年约带来12%的回报，但伊坎持有的能源类股，比如Chesapeake Energy(CHK.N)和Cheniere Energy(LNG.A)则分别大跌71%和41%。

**未来风险**

伊坎说，他认为有必要提高对金融市场状况的警惕；他相信如果有更多大型投资者在2007年对次贷市场发出警告，那么美国本可以避开那次危机。

在周二公布的名为“未来风险”的录像中，伊坎说美联储利率政策使美国企业CEO追求“金融工程”，并称这加剧了美国本就很严重的贫富差距问题。

伊坎表示，他尤其担心普通投资者购买那些杠杆很高的企业发行的债券。这些债券通常称为“垃圾债”，虽然回报很高但同时违约风险也更大。

投资者通过上市交易基金(ETF)购买很多这种债券。

伊坎说，散户投资者对于在市况变化时，出售这种债券的难易程度有错误的认识。

“这就像在电影院，忽然有人喊着火了，而只有一个很小的出口，”他说道，“在正常情况下一个出口就可以了，但要是着火了，他们可就出不去了...没人会买这些垃圾债。”(完)