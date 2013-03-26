伊坎透露有意与黑石联手收购戴尔

* 戴尔公司称，迈克尔戴尔愿意与第三方合作

* 迈克尔戴尔对黑石的策略十分关切--消息

* 大股东Southeastern对新的收购要约感到高兴

* 戴尔股价上涨2.6%

路透3月25日 - 两家美国最知名的投资者可能威胁到迈克尔戴尔以244亿美元收购戴尔公司DELL.O的计划，此前投资大亨伊坎(Carl Icahn)透露有意联手黑石(BX.N)，以夺得对戴尔公司的控制权。

伊坎周一表示，他已与黑石展开初步洽谈。之前双方提出的收购报价都可能比迈克尔戴尔与私募股权公司Silver Lake的计划更为优厚。

这些私下里的协商表明，迈克尔戴尔与Silver Lake准备将戴尔公司私有化的计划或将演变成一场耗时数月的持久战。

路透3月26日 -

伊坎提出以每股15美元购买58%的戴尔股份。黑石集团则表示可以支付超过每股14.25美元的价格。Silver Lake一方报出收购戴尔全部股份的价格是每股13.65美元。

戴尔与Silver Lake均拒绝置评。黑石集团未对置评要求回复。

伊坎称他和黑石集团的收购提案都能带给戴尔大股东最想要的结果--能够保留公开交易的戴尔股份。

戴尔的最大独立股东Southeastern Asset Management表示，对这种前景和较高的报价感到满意。该公司是Silver Lake收购计划的最强烈反对者之一。

另一投资人，Oakmark Fund的联席经理Bill Nygren补充道，“考虑到戴尔股票估值的范围较宽，如果其他条件相近，我们认为如果能够满足投资者继续投资戴尔的愿望，那就是很好的收购提议。”

竞购结果将会决定戴尔的未来。

此前一位消息人士称，戴尔下调了对2013财年营业利润的内部预测，从此前预测的37亿美元大幅下调至约30亿美元。

周一戴尔股价收升2.6%至每股14.51美元，显示投资者预计收购价格将高于Silver Lake的出价。盘中该股一度触及14.64美元的10个月高位。

“我们仍认为可能出现高于目前13.65美元股价的报价，但根据我们的预计，15美元可能是一个关口，”富国银行分析师Maynard Um在一份报告中称。

周日晚间，两位了解情况的消息人士称，Silver Lake一方尚没有计划提高或修订收购条件，要等戴尔专门委员会就对手的要约做出裁决再做决定。

**戴尔公司还能维持现状吗？**

两位与迈克尔戴尔接近的人士表示，他非常担心黑石的收购要约会分拆这间他于1984年创立的公司，他忧虑黑石的收购计划与他对公司进行再投资的策略并不相符。

两位了解情况的人士称，迈克尔戴尔计划与黑石进行会谈，讨论该公司的收购要约。

在黑石的初步收购计划中，并没有提及资产出售。但了解情况的人士告知路透，黑石考虑出售戴尔的金融服务部门，以此作为公司改组计划的一部分。

在以黑石为首的收购计划中，迈克尔戴尔的角色也仍不明朗。一位消息人士上周说，黑石曾力邀甲骨文ORCL.O总裁赫德，希望一旦收购成功由其执掌戴尔公司，但遭到拒绝。

另一位知情人士周一谈及迈克尔戴尔时称，一些问题仍未解决。其中之一便是，如果买家准备出售一个业务部门而迈克尔戴尔不愿意，那他该怎么办？

迈克尔戴尔在19岁时以区区1,000美元起家，创立了这家日后的科技巨擘。(完)

(编译 郑茵/洪曦/石冠兰 审校 李爽/张涛)

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