独家：美国投资大亨伊坎已出清所持Family Dollar股权--消息

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透纽约9月3日 - 据知情人士周三透露，亿万富翁伊坎(Carl Icahn)已将所持Family Dollar Stores FDO.N股权悉数出售，获利约2亿美元。
Dollar Tree (DLTR.O)7月同意以85亿美元收购Family Dollar，但之后面临Dollar General (DG.N)的竞争，后者出价91亿美元收购Family Dollar。
伊坎6月成为Family Dollar的最大股东，当时公布自己持有该公司9.4%的股权，并敦促该公司将自身出售。
截止7月底，伊坎公布减持Family Dollar股权至3.61%。
目前还不清楚伊坎何时出售了剩余股权。但伊坎的决定可能表明，他预计收购Family Dollar的价格不会因为竞购战而大涨。他的决定也减轻了Family Dollar面临的维权投资者压力。
根据汤森路透数据，另一位维权投资者Nelson Peltz旗下的Trian Fund Management LP也持有Family Dollar的7.34%股权。
Trian的首席投资官Edward Garden自2011年以来便一直是Family Dollar的董事会成员，并且在审核Family Dollar战略方案的委员会中效力。该委员会由四名董事组成，负责审核包括Dollar Tree交易在内的各种战略方案。
Family Dollar周三股价约报80.22美元，与上日持平。Dollar General对该公司的收购报价为每股80美元，Dollar Tree在已达成协议中的报价则为每股74.50美元。(完)
(编译 许娜; 审校 李春喜)
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