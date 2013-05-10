伊坎和Southeastern反对创始人收购戴尔--报导

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透5月10日 - 华尔街日报报导称，戴尔公司DELL.O最大的两家股东--美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)和Southeastern Asset Management Inc已经对公司创始人戴尔244亿美金的收购计划提出一替代方案。
报导称，伊坎和Southeastern在周四致戴尔董事会的信件中提议，戴尔公司股东可以保留持股，并额外获得每股12美元或股票的补偿。这两位股东都声明反对创始人戴尔收购公司。
报导还表示，这封信件称伊坎和Southeastern总计持有13%的戴尔股权。这两家股东辩称创始人戴尔和私募股权公司Silver Lake Partners的收购严重低估公司。
美国常规工作时间之外，路透不能立即联系到戴尔公司发言人置评。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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