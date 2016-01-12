维权投资大亨伊坎大量购买时代华纳股票--消息

美国公布强劲数据后美元保持升势 欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透1月11日 - 据知情人士周一透露，美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)正在增加对时代华纳(Time Warner)(TWX.N)的持股，这可能会导致时代华纳重大重组。
知情人士称，目前尚不清楚伊坎持股时代华纳意欲何为。由于此事尚未公开，知情人士不愿具名。时代华纳拒绝置评。
时代华纳曾于11月表示，公司最重要的国内娱乐网络评级下调幅度超过预期。该公司股价自去年7月以来累计下跌了30%左右。
纽约邮报周日援引未具名消息人士报导，外界相信伊坎正在大量购买时代华纳股票，并“将在该公司再次行动”。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。