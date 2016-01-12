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国际财经 | 2016年 1月 12日 星期二 10:15 BJT

维权投资大亨伊坎大量购买时代华纳股票--消息

路透1月11日 - 据知情人士周一透露，美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)正在增加对时代华纳(Time Warner)(TWX.N)的持股，这可能会导致时代华纳重大重组。

知情人士称，目前尚不清楚伊坎持股时代华纳意欲何为。由于此事尚未公开，知情人士不愿具名。时代华纳拒绝置评。

时代华纳曾于11月表示，公司最重要的国内娱乐网络评级下调幅度超过预期。该公司股价自去年7月以来累计下跌了30%左右。

纽约邮报周日援引未具名消息人士报导，外界相信伊坎正在大量购买时代华纳股票，并“将在该公司再次行动”。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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