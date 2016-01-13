维权投资大亨伊坎称未持有时代华纳任何股份

路透1月12日 - 美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二表示，他未持有时代华纳(Time Warner)(TWX.N)任何股份。

“我对时代华纳没有持股。没有期权，没有远期，没有股票，”伊坎在电话中说。

路透和美国纽约邮报周一引述未具名消息人士称，伊坎正购买时代华纳股票。

伊坎2006年曾试图拆分时代华纳，但没有成功，时任时代华纳的二把手是现任执行长(CEO)Jeffrey Bewkes。2014年，时代华纳拒绝了21世纪福斯(福克斯) (FOXA.O)的收购要约，当时收购报价为每股85美元。时代华纳周二收高2.1%，报71.09美元。(完)