维权投资大亨伊坎称未持有时代华纳任何股份

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月12日 - 美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二表示，他未持有时代华纳(Time Warner)(TWX.N)任何股份。
“我对时代华纳没有持股。没有期权，没有远期，没有股票，”伊坎在电话中说。
路透和美国纽约邮报周一引述未具名消息人士称，伊坎正购买时代华纳股票。
伊坎2006年曾试图拆分时代华纳，但没有成功，时任时代华纳的二把手是现任执行长(CEO)Jeffrey Bewkes。2014年，时代华纳拒绝了21世纪福斯(福克斯) (FOXA.O)的收购要约，当时收购报价为每股85美元。时代华纳周二收高2.1%，报71.09美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。