美国当局调查投资大亨伊坎等三人涉内幕交易-消息

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透俄亥俄州都柏林5月31日 - 一熟知内情消息人士表示，美国联邦调查局(FBI)及证券交易委员会(SEC)正在调查投资大亨伊坎(Carl Icahn)、高尔夫球名将米克森(Phil Mickelson)、以及拉斯维加斯赌徒William Waltersg可能涉及内线交易。
该名消息人士向路透表示，联邦调查人员正在调查是否存在如下情况：伊坎提供米克森及Walters有关他投资的上市公司私密讯息，而米克森和Walters就这些资讯进行违法交易。这位消息人士的说法证实了华尔街日报周五的报导。
该消息人士称，目前这三人尚未受到有不当行为的指控。
伊坎对路透表示，他不知道任何有关调查的事情，他的公司一直奉公守法。他承认与Walters有业务关系，但表示与米克森并无私交。
“我为自己50年的清白记录而骄傲，我从来没有提供过内幕交易信息，”伊坎说。
消息人士告诉路透，Walters和米克森是高尔夫球友。
Walters没有回应置评要求。FBI和SEC的官员也拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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