分析：伊坎担纲总统监管特别顾问 华府响起维权股东最强音

路透纽约/华盛顿/波士顿12月23日 - 美国大公司的高管们已经同频繁进出董事会会议室的维权投资者缠斗不休了，如今又面临新的挑战，因维权股东发出的最强音可能将让下届总统和证券监管规则制定者侧耳倾听。

美国当选总统特朗普任命投资大亨伊坎(Carl Icahn)担任监管事务特别顾问，这对企业高管和董事会构成潜在打击，因他们寄望新的美国证券交易委员会(SEC)能更青睐企业管理团队，而不是那些在他们看来对股东过于友好的建议。

周三宣布的伊坎这项任命涉及监管的方方面面，其中包括审查SEC候选人。对于那些希望委员会将企业治理相关动议放在首位的的维权股东来讲，这可谓莫大的鼓舞。

虽然40年来伊坎一直让企业高层和董事会十分讨厌，但他在华府的影响力究竟如何，以及将侧重哪些方面的股东事务，仍需拭目以待。不过，强迫让公司高层和董事会屈从于维权股东的压力，显然会是他要最优先考虑的事情之一。

“我们让管理层或董事会负的责任还不够，”伊坎周四在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时这样说。

对维权投资者担心可能在特朗普当政时夭折的重大倡议--“通用”委托书，伊坎全力支持，这或可助该项倡议在SEC当前的评估中获得通过。对于存在争议的股东投票表决董事会成员问题，通用委托书允许投资者提名和投票所有候选人，而不是只可以对管理层支持的整个既定候选人团体进行表决。

但伊坎向其它治理提议泼冷水，也没有对另一项关键倡议发表意见。也就是提议SEC采用要求上市公司披露执行长薪酬与员工薪酬中值比率的规定。

“我的问题是：伊坎在这一职务中扮演哪一方的角色？是维权者，还支持商界的商人？”律所Morgan Lewis在华盛顿特区的合伙人、专攻维权辩护的Keith Gottfried称。“我们可能会看到，更多的是后者。”

伊坎支持通用委托书，这就与美国商会及SEC委员、共和党人Michael Piwowar站到了对立面。美国商会是强大的商界游说团体。Piwowar则认为，该规定以牺牲其他投资者为代价来支持维权股东。

SEC主席怀特10月时曾对相关规定进行了概括，但她表示会在奥巴马政府任期结束时离职。SEC听取各方意见的时间将持续至1月9日，意味着她在特朗普1月20日就职前可采取行动的时间不多，而且希望渺茫。

“由于伊坎对委员的挑选扮演举足轻重的角色，因此通用委托书的问题很可能仍是讨论的议题，”代表维权人士与企业的顾问公司Okapi Partners执行长Bruce Goldfarb表示。

伊坎也可能影响薪酬率的规定，证券监管机关在2015年通过这项规定，预计2017年开始实施。

共和党人与商务部反对这项规定，认为规定过度偏袒维权股东，后者竭尽所能抑制企业执行高管的薪资。而伊坎尚未对此表态。

**维权投资者议题**

Lazard资料显示，自2015年以来，维权股东已对美国企业提出670项提议，在市值5亿美元或以上企业的董事会安插了213名董事。

光是今年，伊坎已于好几个董事会安排了九席董事。伊坎最为人知的就是邀请被他盯上的企业执行长到家里小酌。

维权投资者暨Comarco Inc董事会董事Michael Levin表示，对多数执行长来说，伊坎的新角色“可能是不太好的消息”。

Levin表示，他预计伊坎对于股东在社会或环境行动主义方面的改变不会有太大兴趣。

维权投资者的建议一度不受重视，但自金融危机爆发以来却经常引起关注。比如，根据可持续投资协会(Sustainable Investments Institute)的资料，今年呼吁企业就自身可持续性进行报告的提案平均获得大约30%的股东支持。

但批评人士在投票问题方面予以回击，认为它会分散董事会的注意力，要么就是与核心业务问题无关，最好让经理人来决定。

过渡顾问阿特金斯(Paul Atkins)一直对这一趋势持批评态度。他在2008年发表演讲时提到了“股东提议流程被部分机构投资者滥用”。阿特金斯曾担任SEC委员，是两名角逐SEC主席的热门人选之一。

另一个人选是律师事务所Gibson, Dunn & Crutcher的合伙人杨黄金玉(Debra Wong Yang)。经常有企业就如何抵挡恼人的股东提议求助于该律所。

虽然伊坎本人也曾提出股东提议，例如呼吁苹果(AAPL.O)提高股票回购规模，但他对于旨在对公司治理作出小修小补的股东提议的价值提出质疑，并在2013年接受访问时称这样的提议“改变不了什么”。(完)