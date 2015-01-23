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国际财经 | 2015年 1月 23日 星期五 10:51 BJT

投资大亨伊坎称油价暴跌提供“良机” 但不急于入市

路透纽约1月22日 - 对石油公司亦有投资的亿万富翁伊坎周四表示，预计油价将进一步下跌，之后才会在需求升温的支撑下反弹。

“我认为油价将下跌，”伊坎接受采访时称，并表示这种大宗商品蕴含“良机”。

但他补充道，“我现在不会急于进入油市。”

这位维权投资者预计，未来原油需求将增加，但拒绝表示将是在何时发生。

油价自6月以来已暴跌逾一半，拖累许多能源类股大跌。

标准普尔能源类指数自6月中旬以来累计下挫约23%，油价下跌促使许多投资者抛售能源股。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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