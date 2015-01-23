投资大亨伊坎称油价暴跌提供“良机” 但不急于入市

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透纽约1月22日 - 对石油公司亦有投资的亿万富翁伊坎周四表示，预计油价将进一步下跌，之后才会在需求升温的支撑下反弹。
“我认为油价将下跌，”伊坎接受采访时称，并表示这种大宗商品蕴含“良机”。
但他补充道，“我现在不会急于进入油市。”
这位维权投资者预计，未来原油需求将增加，但拒绝表示将是在何时发生。
油价自6月以来已暴跌逾一半，拖累许多能源类股大跌。
标准普尔能源类指数自6月中旬以来累计下挫约23%，油价下跌促使许多投资者抛售能源股。(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
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