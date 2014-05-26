航空公司认为有必要对航班实时追踪--ICAO官员

路透吉隆坡5月26日（记者 Al-Zaquan Amer Hamzah） - 联合国分支机构国际民航组织（ICAO）航行局局长南希·格雷厄姆（Nancy Graham）称，在马航MH370客机失联事件发生后，各大航空公司一致认为有必要对商用飞机进行实时追踪，并且没有提出成本担忧。

国际民航组织理事会成员国在本月早些时候就有必要对商用飞机进行全球追踪达成共识，但没有提出具有约束力的解决方案或时间表。

国际航空运输协会（IATA）同意在9月底前提出进行更好追踪的方案。该协会称，在规定出台前，旗下成员可自愿实施相关措施。

“航空界基本上达成了共识。毫无疑问，这是我们需要做的事情，”格雷厄姆在吉隆坡对记者说。

“我们在研究自愿路径以及未来的规则。我们打算出台可以在全球对此提供支持的规定。”

当被问及实施新标准的成本是否对航空公司构成障碍时，格雷厄姆说：“一点也不，他们绝对一致，在安全和确定飞机在哪儿方面，是不能用金钱来衡量的。”

格雷厄姆是在为期两天的关于实时监测飞行数据的专家会议上发表上述言论的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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