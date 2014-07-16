路透专访：EBS拟推出新产品，应对交易额下降及竞争加剧问题--CEO

* 明年4月前EBS将推出最多四款产品

* 计划扩展交易方法、工具以及客户群

路透伦敦7月15日 - 电子交易系统(EBS)首席执行官Gil Mandelzis称，计划在明年4月前推出一系列新产品，以扩大用户群，应对交易额下降以及竞争愈发激烈的问题。

此时正值该行业监管更加严格之际，此前有公司涉嫌操纵外汇指标，数以万亿美元计的投资和企业交易都以这些指标计价。EBS为全球最大的交易商经纪(interdealer broker)公司ICAP 所有。

金融稳定委员会(FSB)周二呼吁彻底改革汇率基准定价体系，并鼓励市场参与方加强公司治理和管控，而非出台新的严厉监管举措。这些言论对EBS影响应该不大，因为EBS是电子交易平台，早已使用更加透明的系统。不过Mandelzis认为，需要做出更多努力以阻止交易额下降。

交易商经纪为外汇、债券以及其他可交易工具买卖双方搭桥，新规定令它们受到严重冲击，因投行客户减少高风险交易；而长期低利率环境也拖低交易额，因该行业需要市场有一定的波动，来促进交易活动。

面对这种情况，ICAP一直努力将业务向电子化经纪服务和交易后服务转型。不过EBS仅有1.22亿英镑(2.076亿美元)的年营收在集团总营收中只占很小比例，而ICAP所有的电子市场业务在整个集团营收中的比重也不足五分之一。

**主要平台**

EBS是两大主要外汇交易平台之一，而且也是大型银行交易现汇欧元/美元 、日圆/美元 和瑞郎/美元 的主要市场。Mandelzis对路透表示，该公司准备在明年3月底前推出最多四款“新产品”

这些产品将会加入到包括旗舰产品EBS Market和EBS Direct的产品线中。前者的主要功能是匹配银行交易商的买卖单，而后者则是以小型和地区性银行为目标客户的直接交易平台。

Mandelzis说，新业务将会扩充公司现有的交易方法与工具，将客户群扩大到银行和自营交易机构以外的领域。

根据ICAP数据，6月EBS日均外汇交易额在770亿美元，高于5月水准，但较上年同期大幅下降了逾40%。

Mandelzis认为，市场波动性将会回升，但要继续加强业务，以减少对市场波动的依赖。

“未来12到18个月，市场波动性将恢复，我们将有最多八个工具可以帮助捕捉到成长机会，”他说。

“未来24个月内，我们将可看到非常清晰的经济成长复苏信号，而经济成长是和市场状况无关的，”他表示，但拒绝给出具体的成长目标。

Mandelzis并没有详细解释当前公司正在开发的产品的细节，一位资深分析师表示，EBS可能会把目标对准期权和较长期外汇合约等店头交易产品。监管机构希望能将这部分产品推向电子交易平台。(完) (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 徐文焰)