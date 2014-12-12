ICAP将结束在LME的基本金属经纪业务--消息

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦12月11日 - 据业内消息人士周四表示，全球最大的交易商经纪公司毅联汇业(ICAP)IAP.L将在12月底退出伦敦金属交易所(LME)基本金属的经纪业务，这是其全面重组工作的一部分。
银行业者为了遵守2008年金融危机后出台的监管新规而退出风险交易，导致交易商经纪公司的营收重挫。毅联汇业一直试图通过削减成本来应对交易额下滑的困境。
上月该公司宣布上半年获利骤降38%，并对今年余下时间的业绩给出谨慎展望。
毅联汇业上月亦表示，公司的全面重组预期将裁减260个经纪人职位，占到经纪业务人员的10%以上。
一消息人士说道：“毅联汇业正在退出LME经纪业务，看起来是其重组的一部分。”
毅联汇业和LME均谢绝置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校)
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