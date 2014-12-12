ICAP将结束在LME的基本金属经纪业务--消息

路透伦敦12月11日 - 据业内消息人士周四表示，全球最大的交易商经纪公司毅联汇业(ICAP)IAP.L将在12月底退出伦敦金属交易所(LME)基本金属的经纪业务，这是其全面重组工作的一部分。

银行业者为了遵守2008年金融危机后出台的监管新规而退出风险交易，导致交易商经纪公司的营收重挫。毅联汇业一直试图通过削减成本来应对交易额下滑的困境。

上月该公司宣布上半年获利骤降38%，并对今年余下时间的业绩给出谨慎展望。

毅联汇业上月亦表示，公司的全面重组预期将裁减260个经纪人职位，占到经纪业务人员的10%以上。

一消息人士说道：“毅联汇业正在退出LME经纪业务，看起来是其重组的一部分。”

毅联汇业和LME均谢绝置评。(完)

(编译 孙茉莉; 审校)

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