欧洲个股：毅联汇业因退欧公投导致英镑暴跌而获得“意外收益”

路透7月13日 - 英国经纪商毅联汇业(ICAP) 称，英国公投退出欧盟后英镑暴跌，为它带来了“可观的意外收益”。

在6月23日公投后的第二天，该公司外汇交易平台的日成交量至少增加了一倍，突破2,000亿美元。该公司表示，交易活动水平在公投时间前后飙升。

英国公投后，英镑兑美元跌至1985年来的最低水平。

毅联汇业的主要业务为撮合债券、互换合约以及汇率的买卖双方。该公司表示，在截至6月30日的季度，来自持续经营业务的营收增长了7%。

毅联汇业表示，尽管英国和全球经济正面临着越来越不确定的宏观经济前景，但在今年剩余时间内保持“谨慎自信”。

“由于全球金融市场不稳、低利率和银行业去杠杆化行动持续，整体市场状况一直好坏不一，”毅联汇业称。(完)