国际商业银行在银行间债市发人民币债启航 中银香港首期发10亿

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月23日 - 国际性商业银行在中国银行间债券市场发行人民币债券正式启航，中银香港周四宣布，计划9月29日（下周二）于银行间债市发行第一期人民币债，发行额为10亿元，期限三年。
中国央行日前已批复同意上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券，后者是迄今为止国际性商业银行获准在境内市场发行人民币金融债的最大额度。
中银香港新闻稿称，该笔债券将通过簿记建档、集中配售方式公开发行，主承销商为中国银行，中债资信评估公司给予发行人和该笔债券评级均为三A，穆迪、标准普尔及惠誉则分别为Aa3、A+、A，募资用途包括支持境内“走出去”企业及用于与“一带一路”相关的项目。
2005年和2013年，国际金融公司和亚洲开发银行等国际开发机构和境外非金融机构先后获准在银行间债券市场发行人民币债券。（完）
(记者 赵红梅; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。