国际商业银行在银行间债市发人民币债启航 中银香港首期发10亿

路透香港9月23日 - 国际性商业银行在中国银行间债券市场发行人民币债券正式启航，中银香港周四宣布，计划9月29日（下周二）于银行间债市发行第一期人民币债，发行额为10亿元，期限三年。

中国央行日前已批复同意上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券，后者是迄今为止国际性商业银行获准在境内市场发行人民币金融债的最大额度。

中银香港新闻稿称，该笔债券将通过簿记建档、集中配售方式公开发行，主承销商为中国银行，中债资信评估公司给予发行人和该笔债券评级均为三A，穆迪、标准普尔及惠誉则分别为Aa3、A+、A，募资用途包括支持境内“走出去”企业及用于与“一带一路”相关的项目。

2005年和2013年，国际金融公司和亚洲开发银行等国际开发机构和境外非金融机构先后获准在银行间债券市场发行人民币债券。（完）