工行去年贵金属交易量大增35%

英国退欧后 渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
路透伦敦5月3日 - 渣打银行正在就使法兰克福成为其欧洲基地与监管机关磋商，以确保英国退欧后的欧盟市场准入。
路透上海1月16日 -以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四发布最新统计称，该行去年贵金属交易量达到13.66万吨，同比劲增35%。这反映出在金价持续走弱的背景下，中国的贵金属投资需求依然旺盛。
工行统计显示，去年共实现贵金属交易额1.31万亿元人民币，较上年增长18%。
工行负责人在新闻稿中称，在贵金属交易产品方面，工行的积存金、代理贵金属T+D业务创新开通了对公销售，发挥了企业资产管理功能，业务规模迅速扩容，交易量较上年明显增加。
在融资融货产品方面，工行亦推出了黄金互换、白银租赁等新产品，基本形成了满足产业链上、中、下游各环节避险保值等需要的完整产品线。
新闻稿并显示，工行已成功与安徽地矿合作，完成了皖金天利和皖金天丰两支矿业产业投资基金的发行工作，募集规模上亿元。
此前消息人士对路透表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。 (完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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