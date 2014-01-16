工行去年贵金属交易量大增35%

路透上海1月16日 -以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四发布最新统计称，该行去年贵金属交易量达到13.66万吨，同比劲增35%。这反映出在金价持续走弱的背景下，中国的贵金属投资需求依然旺盛。

工行统计显示，去年共实现贵金属交易额1.31万亿元人民币，较上年增长18%。

工行负责人在新闻稿中称，在贵金属交易产品方面，工行的积存金、代理贵金属T+D业务创新开通了对公销售，发挥了企业资产管理功能，业务规模迅速扩容，交易量较上年明显增加。

在融资融货产品方面，工行亦推出了黄金互换、白银租赁等新产品，基本形成了满足产业链上、中、下游各环节避险保值等需要的完整产品线。

新闻稿并显示，工行已成功与安徽地矿合作，完成了皖金天利和皖金天丰两支矿业产业投资基金的发行工作，募集规模上亿元。

此前消息人士对路透表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。 (完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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