农行、工行料成为首批中国优先股试点--法国巴黎银行

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港3月21日 -投行法国巴黎银行周五称，中国允许企业发行优先股，估计急需补充一级资本的中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)将会成为首批试点。
中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股，但上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可非公开发行在特定条件下强制转股的优先股。
法国巴黎银行业分析师张卓佳受路透访问时称，相比起其他行业，银行发行优先股的积极性较高，因为中国目前缺乏非核心一级资本工具，因此即使优先股的发行成本略高于金融债券，银行仍愿意发行。
她说，“目前银行面临最大问题是资本上的制约，发行优先股可以令银行的一级资本充足率增加至多1%，有助减轻股本融资压力，并提高股本回报率。”
她并称，预计农行、工行将是首批试点，因为除了中国银行(3988.HK)(601988.SS)外，农行、工行和建行(0939.HK)(601939.SS)都是上证50成分股。
“估计农行最快发行优先股，因该行最缺资本，可能在二季末或三季。”她说，“至于中小型银行要看试点的舖开，可能在明年。”
中国银监会的数据显示，2013年末商业银行资本资充足率12.19%，略高于三季度末的12.18%。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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