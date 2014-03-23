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财经视点 | 2014年 3月 24日 星期一 07:50 BJT

农行、工行料成为首批中国优先股试点--法国巴黎银行

路透香港3月21日 -投行法国巴黎银行周五称，中国允许企业发行优先股，估计急需补充一级资本的中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)将会成为首批试点。

中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股，但上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可非公开发行在特定条件下强制转股的优先股。

法国巴黎银行业分析师张卓佳受路透访问时称，相比起其他行业，银行发行优先股的积极性较高，因为中国目前缺乏非核心一级资本工具，因此即使优先股的发行成本略高于金融债券，银行仍愿意发行。

她说，“目前银行面临最大问题是资本上的制约，发行优先股可以令银行的一级资本充足率增加至多1%，有助减轻股本融资压力，并提高股本回报率。”

她并称，预计农行、工行将是首批试点，因为除了中国银行(3988.HK)(601988.SS)外，农行、工行和建行(0939.HK)(601939.SS)都是上证50成分股。

“估计农行最快发行优先股，因该行最缺资本，可能在二季末或三季。”她说，“至于中小型银行要看试点的舖开，可能在明年。”

中国银监会的数据显示，2013年末商业银行资本资充足率12.19%，略高于三季度末的12.18%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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