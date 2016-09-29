中国工行发行其首单10.77亿元不良资产支持证券 并获超额认购

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月29日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，该行在全国银行间市场成功发行了“工元2016年第一期不良资产支持证券（ABS）”，为首批不良ABS试点启动后该行发起的首单不良ABS产品，发行规模为10.77亿元人民币，分为优先档和次级档两个品种。
工行新闻稿并称，上述不良ABS各档次证券均获得超额认购，为目前首单引入多种类型次级投资人参与的对公贷款不良资产证券化产品，除四大资产管理公司外，证券公司、上市公司、基金公司等其他机构投资者也参与了次级档投资，进一步扩展了不良资产投资者范围。
不良资产证券化的重启将拓宽银行处置不良资产的手段与融资方式，加快处置效率。此前，国务院批准六家商业银行500亿元的不良资产证券化试点额度，5月底，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)分别发行了规模约3亿元和2.3亿元的不良资产证券化产品。
针对不良ABS，工行董事长易会满8月末在半年业绩发布会上提到，不良贷款证券化的工作正在进行中，预计9月推出其今年首单不良ABS，总额估计不会过50亿。
农业银行(601288.SS)(1288.HK)已于7月末发行30.64亿元不良资产支持证券，为今年以来发行规模最大的不良ABS；而建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长王祖继6月亦称，该行拟最快于9月推出75亿元发行规模的不良资产支持证券产品。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。