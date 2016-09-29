中国工行发行其首单10.77亿元不良资产支持证券 并获超额认购

路透北京9月29日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，该行在全国银行间市场成功发行了“工元2016年第一期不良资产支持证券（ABS）”，为首批不良ABS试点启动后该行发起的首单不良ABS产品，发行规模为10.77亿元人民币，分为优先档和次级档两个品种。

工行新闻稿并称，上述不良ABS各档次证券均获得超额认购，为目前首单引入多种类型次级投资人参与的对公贷款不良资产证券化产品，除四大资产管理公司外，证券公司、上市公司、基金公司等其他机构投资者也参与了次级档投资，进一步扩展了不良资产投资者范围。

不良资产证券化的重启将拓宽银行处置不良资产的手段与融资方式，加快处置效率。此前，国务院批准六家商业银行500亿元的不良资产证券化试点额度，5月底，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)分别发行了规模约3亿元和2.3亿元的不良资产证券化产品。

针对不良ABS，工行董事长易会满8月末在半年业绩发布会上提到，不良贷款证券化的工作正在进行中，预计9月推出其今年首单不良ABS，总额估计不会过50亿。

农业银行(601288.SS)(1288.HK)已于7月末发行30.64亿元不良资产支持证券，为今年以来发行规模最大的不良ABS；而建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长王祖继6月亦称，该行拟最快于9月推出75亿元发行规模的不良资产支持证券产品。(完)