中国商业银行不良资产ABS正式重启 和萃以及中誉发行文件公布

路透北京5月19日 - 中国债券信息网周四稍晚公布了和萃以及中誉两个不良资产支持证券（ABS）发行文件，这标志着2008年以来一度暂停的商业银行不良资产证券化正式重启。

据和萃2016年第一期不良资产支持证券发行文件显示，该期不良ABS发起人和贷款服务机构为招商银行(600036.SS)(3968.HK)，受托机构为华润信托，主承销商为招商证券(600999.SS)。

和萃一期ABS总规模2.33亿元人民币，分为优先档和次级档资产支持证券，其中优先A档资产支持证券1.88亿元，为固定利率证券；次级档资产支持证券0.45亿元，无票面利率。

簿记建档日为2016年5月26日，联合资信评估有限公司和中债资信评估有限责任公司对优先档的信用评级均为AAA。该期ABS初始起算日为2016年2月1日，法定到期日为2020年5月26日。

和萃一期在风险揭示部分，共涉及入池资产信用风险、现金流回收波动风险以及流动性不足风险等11大类风险。

在增信措施方面，发行说明书显示，本期资产支持证券并未设置外部增信措施，主要采用内部信用增级来实现证券信用增进。

此外，据中誉2016年第一期不良资产支持证券发行文件显示，中誉一期的发起机构和贷款服务机构为中国银行(3988.HK)(601988.SS)，受托机构为兴业国际信托，联席主承销商则为招商证券和中银国际证券。

中誉一期总规模3.01亿元，亦分为优先档和次级档，发行金额分别为2.3478亿元和0.6622亿元。其中优先档为固定利率证券，次级档无票面利率。法定到期日均为2021年3月26日，其中联合资信和中债资信对优先档的评级亦均为AAA级。

在增信措施上，内部信用增级方面，除内部分级外，中誉一期还设立了流动性储备账户，这既可起到流动性支持的作用，又可在一定程度上保障投资者的利益。

在外部增级方面，除“发起机构”以外，“信托”设立时的“次级档资产支持证券持有人”亦担任本项目的流动性支持机构。

中国2005年开始试点信贷资产证券化业务时，其中即已包括不良资产，之后因2008年全球金融危机爆发，为控制风险，不良资产证券化暂停至今。（完）

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here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)