中国工商银行与赤道几内亚签署20亿美元基建合作协议

路透北京4月29日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)周三称，同中国出口信用保险公司一起，与赤道几内亚财政和预算部签署20亿美元基础设施合作框架协议。

工行发布新闻稿称，在此框架协议下，工行将与赤道几内亚政府建立长期的战略合作关系，并与中信保一道，在未来项目开发建设、市场运作以及融资交易等方面，为赤道几内亚政府和中资企业在该国投融资提供金融支持。

工行表示，赤道几内亚是中部非洲发展较好的国家，其政府近年来持续加大基建投入，基础设施类项目需求巨大；目前，中资企业在赤道几内亚开展的工程承包等项目超过40个，由此衍生出融资、结算、投资银行等各种金融服务需求。

此前，工商银行与巴基斯坦当地四家项目业主签署能源电力项目融资协议，协议金额总计达到43亿美元。

工行称，其目前“一带一路”储备项目涉及的投资额已达1,588亿美元;非洲一直是工行支持企业“走出去”的战略发展重心之一，其业务范围已覆盖该区域近20个国家。

工行介绍，目前，其境外网络已拓展至全球42个国家和地区，是全球网络覆盖最广的中资金融机构；同时，工商银行通过参股南非标准银行，间接覆盖非洲20个国家。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

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