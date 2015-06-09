中国工行牵头为东非最大电站项目安排9亿美元出口信贷融资

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透北京6月9日 - 以市值计全球第一大银行-中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二宣布，近期签署协议，牵头为肯尼亚Lamu电站项目安排9亿美元的出口信贷融资，并任财务顾问。此项目为肯尼亚首个燃煤电站，以及东非最大电站。
工行新闻稿称，与中国电力建设集团、四川电力设计咨询有限责任公司组成的联合体在北京签署肯尼亚Lamu电站项目金融服务协议；工行作为该项目融资牵头行，将为中电建Lamu电站项目牵头安排约9亿美元的出口信贷融资。
“此次签约的肯尼亚Lamu电站总装机容量为1050MW，为肯尼亚首个燃煤电站，建成后将成为东非地区最大的电站。”工行新闻稿并称。
工行表示，项目主体设备的设计标准、建设标准均为中国标准，并由中国华电承担项目建成后的运维工作。
该行称，项目建成之后将为蒙巴萨至内罗毕的铁路提供电源，提高肯尼亚的电网供电能力和供电可靠性，同时也将改善肯尼亚的电源结构，形成水电、火电风电、地热等不同能源形式的互补发展。
工行介绍，肯尼亚是东非地区经济规模最大、工业化水平最高的国家，也是“一带一路”沿线国家之一，但面临电力短缺和水电比重过大的电力供应结构问题。
目前工行的境外网络已拓展至全球42个国家和地区，是全球网络覆盖最广的中资金融机构。（完）
(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)
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