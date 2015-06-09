中国工行牵头为东非最大电站项目安排9亿美元出口信贷融资

路透北京6月9日 - 以市值计全球第一大银行-中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二宣布，近期签署协议，牵头为肯尼亚Lamu电站项目安排9亿美元的出口信贷融资，并任财务顾问。此项目为肯尼亚首个燃煤电站，以及东非最大电站。

工行新闻稿称，与中国电力建设集团、四川电力设计咨询有限责任公司组成的联合体在北京签署肯尼亚Lamu电站项目金融服务协议；工行作为该项目融资牵头行，将为中电建Lamu电站项目牵头安排约9亿美元的出口信贷融资。

“此次签约的肯尼亚Lamu电站总装机容量为1050MW，为肯尼亚首个燃煤电站，建成后将成为东非地区最大的电站。”工行新闻稿并称。

工行表示，项目主体设备的设计标准、建设标准均为中国标准，并由中国华电承担项目建成后的运维工作。

该行称，项目建成之后将为蒙巴萨至内罗毕的铁路提供电源，提高肯尼亚的电网供电能力和供电可靠性，同时也将改善肯尼亚的电源结构，形成水电、火电风电、地热等不同能源形式的互补发展。

工行介绍，肯尼亚是东非地区经济规模最大、工业化水平最高的国家，也是“一带一路”沿线国家之一，但面临电力短缺和水电比重过大的电力供应结构问题。

目前工行的境外网络已拓展至全球42个国家和地区，是全球网络覆盖最广的中资金融机构。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。