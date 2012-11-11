工行收购阿根廷标准银行获当地央行批准

路透北京11月11日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)从南非标准银行集团(SBKJ.J)手中收购阿根廷标准银行80%股份的交易获得阿根廷中央银行批准.

工行周六发布新闻稿称,这是中资银行第一次收购拉美地区的金融机构,也是中资银行第一次在境外(港澳地区以外)控股收购一家真正意义上的主流商业银行.

阿根廷标准银行是南非标准银行在阿根廷的一家全牌照控股子银行,在阿根廷80家金融机构中排名第12位.此次交易对价不超过6.5亿美元.

工商银行于北京时间2011年8月5日与股权出让方南非标准银行、W-S控股公司就收购阿根廷标准银行80%股权事宜签署了交易协议,收购後南非标准银行将保留20%股权.

2011年末,阿根廷标准银行总资产38亿美元,全年实现净利润8,440万美元,资产回报率2.4%,资本回报率25.1%,不良贷款率1.2%.

工商银行将向该行派出董事、高管及管理团队,保留该行现有员工及管理层成员,并提名当地有影响力的专业人士作为独立董事参与银行管理.

工行此前收购了南非标准银行集团20%的股权.截至2012年9月末,工行已在35个国家和地区拥有270家境外机构.

截至2012年9月末,工商银行海外机构资产余额达到1,545亿美元,较年初增长21.5%,前9个月实现净利润7.96亿美元,同比增长27.2%,不良贷款率0.45%,海外机构资产和利润增速已超过境内.(完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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