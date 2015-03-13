工银租赁签约购买30架国产商用飞机

路透北京3月13日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五表示，该行旗下子公司--工银租赁近日与中国商用飞机有限责任公司达成了30架飞机的购买协议，使工银租赁购买国产商用飞机数量达到75架。

工行新闻稿称，此次采购这是工银租赁继2011年购买45架C919大型客机之后，再次大批量购买中国自主研制的喷气式客机；目前，工银租赁已成为国产商用飞机的最大启动用户。

“工银租赁专门成立了国产飞机租赁团队，积极运用飞机租赁业务将金融产业和上游飞机制造商形成紧密战略联盟，助推国产高端技术装备‘走出去’。”工银租赁负责人称。

工行介绍，目前，工银租赁已发展成为国内规模最大的金融租赁公司，经营和管理的飞机超过420架，交付飞机数量达到216架，客户涵盖境内外50余家一线航空公司。

去年，一名工银租赁高管表示，公司目标是到2016年底交付飞机数量超过300架。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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